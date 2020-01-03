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В Киеве состоится спектакль «Отрада и Утешение»

03.01.2020 / 12:05
В Киеве состоится спектакль «Отрада и Утешение»
newtheatre.kiev.ua Источник: Одесская епархия УПЦ
Собранные средства будут использованы на благотворительные цели

В Киевском драматическом театре пройдет спектакль «Отрада и Утешение».

Спектакль состоится в рамках международной православной выставки-ярмарки «Свет Рождества», сообщает пресс-служба Одесской епархии.

«Спектакль рассказывает правдивую историю о женской судьбе киевской святой исповедницы Софии Гринёвой на фоне драматических испытаний ХХ века. Оставив карьеру оперной певицы, девушка уходит в монастырь и со временем становится настоятельницей женской общины «Отрада и Утешение»», - рассказали в Одесской епархии. 

Спектакль пройдет 17 января в 19.00 на сцене Украинского театра.

Билеты можно приобрести в кассах Театра, на сайтах Concert.ua и Ukrticket.

Собранные средства будут использованы на благотворительные цели.

Источник: Inpress.ua
спектакль
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