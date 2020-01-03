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Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования и останутся в должностях

03.01.2020 / 12:20
По итогам собеседований в Офисе генерального прокурора на должностях останутся прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане.

Об этом информирует hromadske.

«Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

Как сообщалось, в Офисе генерального прокурора 2 января проходили собеседования по поводу утверждения на административные должности. В частности, квалификационную аттестацию проходили прокуроры из прокурорской группы, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов.

Со 2 января в Украине действует уже не Генпрокуратура, а Офис генерального прокурора. Он охватывает 12 департаментов и 8 отдельных управлений. В Офисе будут работать 1,5 тысячи служащих вместо 2,5 тысячи, работавших в ГПУ.

Источник 

прокурор, Офис генпрокурора, дела Майдана
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