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В ГБР назначили руководителя расследования "дел Майдана"

03.01.2020 / 11:49
Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора ГБР.

Об этом сообщает ГБР

Отмечается, что Буряк отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием, имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях и прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека.

Сам Буряк отметил, что завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

Прямая речь: "Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон "О Государственном бюро расследований".

Напомним: 20 ноября ГПУ завершила досудебное расследование по уголовным производствам относительно Евромайдана. В течение 3 месяцев материалы дел должны передать по подследственности ГБР.

Подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане создали в Государственном бюро расследований в ноябре 2019 года.

Справка ГБР: Александр Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харькове по специальности "Правоведение". В правоохранительных органах с 1998 года.

Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора города Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Источник

ГБР, Буряк, дело Майдана
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