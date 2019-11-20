Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - сказал Маас на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве во вторник, 19 ноября.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг "газовой" темы, которые возникли в последнее время.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали", - сказал министр.

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