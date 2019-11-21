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Украина потребует от РФ 1,2 миллиарда компенсации за порты в Крыму

21.11.2019 / 12:17
Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн.

Это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие подавало исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

"На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно в правительство РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное обращение к правительству РФ планируют направить до конца 2019 года.

Отмечается, что интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington&BurlingLLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

По данным АМПУ, с 2014 года судоходство в Азовском море сократилась более чем в два раза, а порты потеряли почти половину грузов. Украинские морские порты недополучили около 6 млрд грн дохода.

Источник 

компенсация, Крым, РФ, порты
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