Порошенко и Мальдивы: суд дал ГБР доступ к данным журналистов "Схем"

В частности, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года.

Об этом сообщает 23 октября "Радио Свобода".

Следователи также получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графикк работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований относительно вероятной "незаконной переправки лиц" - в частности, экс-президента – через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

Срок действия постановления – месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Перечень данных, которые журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

весь отснятый материал;

информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи; возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним: 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".

Имени бывшего президента в сообщении не указано, однако "Радио Свобода" стало известно, что речь идет о Петре Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.

Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".

На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.

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