Войти | Зарегистрироваться
18:20

четверг,
24 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве

24.10.2019 / 17:19
22 октября около 23 часов ночи в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв гранаты. При взрыве погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей" или "Купол".

Второй погибший – Михаил Никитин, охранник офисного здания, которое находится рядом.

Также ранения получила девушка, которая проходила неподалеку. Она сейчас находится в больнице, как уверяют медики, ее состояние не тяжелое.

По словам свидетелей, Дегтярев общался с охранником, когда в руках у него взорвалась граната.

Полиция рассматривает несколько версий, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством.

Что известно о погибшем

Виктор Дегтярев был женат, имел троих детей, двое из которых сейчас несовершеннолетние.

Сам погибший АТОшник – родом из России, его родители были советскими военными. По данным СМИ, мужчине было 53 года. Его военный путь начался еще в СССР, в морской пехоте. Уже в начале 2010-х годов, Дегтярев стал одним из основателей "Союза морских пехотинцев Украины".

С начала 2000-х человек с семьей жил в Киеве, был тренером по китайскому рукопашному бою саньда в Федерации кунг-фу Украины. Именно из-за причастности к этому спорту он позже получил позывной "Сенсей".

Будущий защитник принимал активное участие в Революции достоинства. Сам Дегтярев рассказывал, что на Майдане возглавил боевую группу из представителей ветеранской организации морпехов.

В начале войны организовал группу спецназа "Купол", которая в составе добробата "Донбасс" присоединилась к АТО. В эфирах телевидения Дегтярева тогда представляли майором Нацгвардии. В частности, возглавляемые им военные принимали участие в трагических боях за Иловайск 2014 года.

Журналист Юрий Бутусов пишет, что группа "Купол" шла впереди в первом бою "Донбасса" во время Иловайской операции. Тогда, 10 августа, "Купол" столкнулся с российскими войсками. Дегтярев рассказал, что благодаря детству, проведенному в семье военных, узнал десантников из российского Ульяновска, "бывших земляков".

Боец, который шел рядом с Дегтяревым, погиб, он сам получил ранения. Военный рассказывал, что на левой руке у него перебило сухожилия, на правой – оторвало пальцы, было ранение в реберную кость со стороны сердца.

После возвращения с фронта Дегтярев был советником заместителя министра обороны Петра Мехеда, помощником депутата Киевсовета от "Солидарности" Владимира Левина, продолжил заниматься тренерством и организовал секцию в школе.

Также Дегтярев основал благотворительный фонд "Купол" для помощи ветеранам.

В 2017 году Дегтяреву дали статус участника боевых действий, еще два года спустя – 2 группу инвалидности. Никаких государственных он наград не получал.

Военный Сергей Тищенко после известия о гибели Дегтярева написал, что в тот же вечер виделся с ним:

"Сенсей вечером где-то в 18 часов был в сознании, абсолютно трезвый, рассказывал, что начал перевозить вещи детей... мы общались примерно минут 20 возле кафе "ПроРок" по вопросу законопроекта 2045-1 (относительно предоставления статуса и социальных гарантий АТОшникам – УП ), давал дельные советы, рассказывал о своих случаях из практики войны ".

Источник 

взрыв, граната, Киев, Сенсей, Виктор Дегтярев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.