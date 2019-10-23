Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена

Об этом сообщают Полиция Киева, Радио Свобода, Facebook-страница "Информатор Киев"

Как сообщает полиция, около 23 часов ночи 22 октября в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о взрыве на улице Пушкинской. На место происшествия прибыли взрывотехники и врачи.

Заместитель начальника ГУМВД Киева Герман Приступа подтвердил информацию, что причиной взрыва стала граната и сообщил, что одним из погибших оказался ветеран АТО, а второй погибший - охранник офисного здания, рядом с которым произошел взрыв.

Погибший военный, 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе с 2014 года. Охранник, получивший смертельное ранение, был 1977 рождения. Пострадавшая девушка, по словам Приступы, имеет легкие телесные повреждения. Угроза ее жизни отсутствует.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Источник, Фото УКРИНФОРМ