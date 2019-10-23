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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена

23.10.2019 / 09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
В результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.

Об этом сообщают Полиция Киева, Радио Свобода, Facebook-страница "Информатор Киев"

 Как сообщает полиция, около 23 часов ночи 22 октября в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о взрыве на улице Пушкинской. На место происшествия прибыли взрывотехники и врачи.

Заместитель начальника ГУМВД Киева Герман Приступа подтвердил информацию, что причиной взрыва стала граната и сообщил, что одним из погибших оказался ветеран АТО, а второй погибший - охранник офисного здания, рядом с которым произошел взрыв.

Погибший военный, 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе с 2014 года. Охранник, получивший смертельное ранение, был 1977 рождения. Пострадавшая девушка, по словам Приступы, имеет легкие телесные повреждения. Угроза ее жизни отсутствует.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

 

 

Источник, Фото УКРИНФОРМ 

взрыв, граната, Киев
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