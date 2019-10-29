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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен

29.10.2019 / 09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
Заказчиком расстрела авто в Княжичах 21 октября оказался частный предприниматель, а мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Как выяснилось, мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим", - говорится в сообщении.

Также установлено, что злоумышленники, которые ждали свою жертву в засаде, совершили около 9 прицельных выстрелов из пистолета «ТТ». Мужчины после совершения преступления по разработанному плану организатора разъехались по разным городам страны - Винница, Киев и Кривой Рог, где они пытались скрыться от правосудия.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, полицейские установили и задержали организатора и двух участников нападения.

У исполнителя преступления - 41-летнего россиянина изъят пистолет «ТТ» с магазином, 60 патронов различного калибра и глушитель. О его задержании сообщено посольству РФ и в консульский отдел МИД.

Обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять соучастник преступления, 34-летний житель Кривого Рога, работники полиции нашли в тайнике на месте преступления.

 Полицейские Киевщины также установили, что задержанные причастны к поджогу авто потерпевшего, который произошел в столице.

Организатору преступления сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

Напомним, в Киевской области прокуратура сообщила о подозрении трем лицам, которые с целью убийства 21 октября расстреляли авто с пострадавшими возле села Княжичи в Броварском районе.

Источник 

убийство, расстрел, полиция, Княжичи
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