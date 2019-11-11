Войти | Зарегистрироваться
10:34

понедельник,
11 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие

11.11.2019 / 09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
Уже в этот понедельник, 11 ноября, с 14:35 по Киеву можно будет наблюдать транзит Меркурия перед Солнцем.

Об этом сообщает Телеграф.

Транзит Меркурия перед Солнцем - относительно редкое астрономическое событие, которое можно увидеть примерно 13-14 раз за столетие. Происходит оно неравномерно: промежуток времени между двумя транзитами может быть от трех до десяти и более лет.

В последний раз жители Земли могли наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца в 2016 году. Тогда оно длилось не очень долго — планета прошла по нижней части светила. В этом году оно будет длиться целых пять с половиной часов.

Меркурий почти в 300 раз меньше Солнца. Из-за этого увидеть его на диске звезды будет непросто. Лучше всего для этого подойдет телескоп. Его нужно направить прямо на Солнце, не смотря при этом в окуляр. Чтобы увидеть Меркурий, нужно будет расположить напротив окуляра лист бумаги и настроить фокус. Планета будет выглядеть как небольшая черная точка, медленно движущаяся по диску звезды. Также можно попробовать увидеть явление с помощью бинокля со специальным светофильтром, который защитит глаза от поражающего их света.

Для тех, кто не сможет наблюдать за явлением ни с помощью телескопа, ни с помощью бинокля, космическое агентство NASA будет проводить прямую трансляцию из Обсерватории солнечной динамики. Ученые используют транзит для точной настройки телескопов, особенно тех, которые находятся в космосе и не могут быть отрегулированы вручную.

Транзиты - одно из самых полезных для астрономии явлений. Проходя перед звездой, планета немного уменьшает ее яркость, и это можно обнаружить с помощью телескопов. Именно использование транзитного метода позволило ученым впервые обнаружить экзопланеты и экзолуны. На сегодня с помощью этого метода астрономы открыли больше двух тысяч экзопланет в разных звездных системах.

 

Источник

Солнце, Меркурий, Транзит
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
8 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.