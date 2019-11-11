Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие

Об этом сообщает Телеграф.

Транзит Меркурия перед Солнцем - относительно редкое астрономическое событие, которое можно увидеть примерно 13-14 раз за столетие. Происходит оно неравномерно: промежуток времени между двумя транзитами может быть от трех до десяти и более лет.

В последний раз жители Земли могли наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца в 2016 году. Тогда оно длилось не очень долго — планета прошла по нижней части светила. В этом году оно будет длиться целых пять с половиной часов.

Меркурий почти в 300 раз меньше Солнца. Из-за этого увидеть его на диске звезды будет непросто. Лучше всего для этого подойдет телескоп. Его нужно направить прямо на Солнце, не смотря при этом в окуляр. Чтобы увидеть Меркурий, нужно будет расположить напротив окуляра лист бумаги и настроить фокус. Планета будет выглядеть как небольшая черная точка, медленно движущаяся по диску звезды. Также можно попробовать увидеть явление с помощью бинокля со специальным светофильтром, который защитит глаза от поражающего их света.

Для тех, кто не сможет наблюдать за явлением ни с помощью телескопа, ни с помощью бинокля, космическое агентство NASA будет проводить прямую трансляцию из Обсерватории солнечной динамики. Ученые используют транзит для точной настройки телескопов, особенно тех, которые находятся в космосе и не могут быть отрегулированы вручную.

Транзиты - одно из самых полезных для астрономии явлений. Проходя перед звездой, планета немного уменьшает ее яркость, и это можно обнаружить с помощью телескопов. Именно использование транзитного метода позволило ученым впервые обнаружить экзопланеты и экзолуны. На сегодня с помощью этого метода астрономы открыли больше двух тысяч экзопланет в разных звездных системах.

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