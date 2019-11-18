Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 16 ноября в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

Позже начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в комнате вероятно взорвалась граната.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - рассказал он.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.





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