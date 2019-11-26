В Белый дом привезли рождественскую ель

Рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом, сообщает пресс-служба Администрации президента США.

Дерево было выращено в штате Пенсильвания. Ель нарядят волонтеры, затем она по традиции будет установлена в голубой комнате Белого дома.

Ель доставили к дверям Белого дома на конной повозке, где ее встречала первая леди США Меланья Трамп.

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