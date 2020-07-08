Мальдивы Порошенко: пограничнику сообщили о подозрении за "незаконный пропуск"

В частности, за указание пропустить через государственную границу пятого президента Украины Петра Порошенко и членов его семьи "вне существующего пункта пропуска".

Об этом сообщает ГБР

Дословно: "Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины.

Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя военной части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, дал незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска.

Сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска".

ГБР добавляет, что сейчас устанавливается "круг всех должностных лиц, причастных к организации, созданию и использованию неконтролируемого канала в государственной границе Украины". Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января 2018 года находился на Мальдивах инкогнито. В расследовании программы журналистских расследований "Схемы" журналисты рассказали о тайном отпуске Порошенко с семьей на Мальдивах.

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых вместе с перелетом в целом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.

Порошенко уверял, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".

В августе 2019 года Государственное бюро расследования начало расследовать возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петр Порошенко.

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