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Количество заражений COVID-19 в Украине превысило 50 тысяч, сутки показали новый "скачек"

09.07.2020 / 09:01
7 июля в Украине снова возросло количество новых случаев коронавирусной болезни – COVIID-19 подтвердился у 807 человек, умерли от осложнений 23 человека, но выздоровели аж 926 человек за сутки.

Такие данные СНБО на 8 июля.

Количество зарегистрированных за все время пандемии случаев достигло 50 414, из них 1 306 стали летальными, но 23 119 человек уже выздоровели.

Сейчас коронавирусом болеют 25 989 человек.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Львовской области (117), городе Киев (114) и Ровенской области (76).

Из всех 807 новых больных – 65 детей и 46 медработников (всего за время пандемии заболели 3 634 ребенка и 7 092 медработника).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сказал, что 926 выздоровлений за сутки – это "абсолютный рекорд и очень приятная новость".

Впрочем, были госпитализированы 200 человек.

Летальные случаи зарегистрированы во Львовской (6), Харьковской (5), Закарпатской (4), Черновицкой и Житомирской (по 2), Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой и Черкасской (по 1) областях.

В столице и Киевской области сутки прошли без умерших от коронавируса.

За сутки лаборатории провели 27 584 теста, из них 13 568 методом ПЦР и 14 016 методом ИФА.

Напомним: предыдущие два дня показывали ощутимый спад относительно новых выявленных больных.

Источник

статистика, коронавирус, COVIID-19
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