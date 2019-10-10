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ОП: Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США

10.10.2019 / 17:49
Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента.

8 октября СМИ распространили информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, фирма Кислина считается причастной к отмыванию денег соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан также сообщил, что никогда не встречался с Кислиным и не оказывал давление на судей.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислин, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Источник

Зеленский, ОП, Кислин
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