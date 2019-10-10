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Зеленский: формулы деоккупации Крыма сейчас нет

10.10.2019 / 18:14
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины невозможна.

Об этом он сказал на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве, передает Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает что "Украина сама не справится".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - сказал Зеленский.

Источник 

Крым, Зеленский, деоккупация Крыма
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