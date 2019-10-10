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Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко

10.10.2019 / 18:43
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении киевского мэра Виталия Кличко.

 Об этом сообщается в материалах суда.

Согласно судебным материалам, депутаты Киевского городского совета подозревают Кличко в возможном злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

В жалобе сообщается, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА и должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в течение длительного времени могли совершать действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах. Получателем средств, якобы, является ООО "Северо-Украинский строительный альянс", которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Также депутаты подозревают Кличко в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах. В частности, он, якобы, незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Напомним, ранее  Виталий Кличко увеличил стоимость Шулявского моста до 1 млрд грн.

Также  Кличко заявил о попытке влияния на депутатов Киевсовета. По словам мэра Киева, на депутатов Киевсовета пробовали повлиять люди из окружения руководителя Офиса президента Андрея Богдана, бизнесмена Андрея Вавриша и народного депутата Александра Ткаченко.

Источник

суд, Кличко, Шулявский мост
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