Журналист: Труба пытается заблокировать создание Совета общественного контроля ГБР

Окружной административный суд Киева может лишить Государственное бюро расследований Совета общественного контроля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Апасов, передает ForUm.

«Как и предполагали, Роман Труба не хочет, чтобы Совет общественного контроля при ГБР заработала и делает все возможное. После прошедшего рейтингового интернет-голосования в СОК при ГБР 2019, когда стало очевидно, что люди Романа Трубы не попадают в состав. Казалось бы, директору необходимо огласить список победивших и работать так, как этого требует закон, но это не о Роман Михалыче», – написал он.

По словам Апасова, человек Трубы, некий Михаил Коротюк, который, не попадая в Совет, подает заявление в суд с просьбой запретить ГБР оглашать результаты выборов. «Теперь, в случае если Окружной админсуд удовлетворит просьбу, Роман Труба еще с полгода будет без контроля общественности, а значит ГБР останется и без Дисциплинарной комиссии, единственного органа, который может гарантировать справедливость действий сотрудников ГБР и многого другого», – подчеркнул журналист.

«Напомню, что это уже не первый «финт ушами» директора ГБР. Вначале, чтобы протащить своих людей, Роман Труба втихаря изменил сам процесс голосования, с учредительного собрания кандидатов путем живого анонимного голосования на интернет-голосование. Но результат его и тут не удовлетворил», – отметил он.

Апасов предполагает, что на суд могут давить и заставить завтра в экстренном порядке удовлетворить заявление об обеспечении иска. «Просим судей не поддаваться на провокации и не идти на поводу», – заявил он.

Апасов также обнародовал предварительные результаты голосования (подсчет велся согласно данным в открытых протоколах):

1. Колесников Денис – 4285;

2. Болдин Максим – 3855;

3. Коренная Надежда – 3804;

4. Попович Ростислав – 3776;

5. Апасов Василий – 3751;

6. Кувита Катерина – 3742;

7. Дяденко Михаил – 3700;

8. Шило Анна – 3664;

9. Марчук Максим – 3635;

10. Опанащук Виталий – 3615;

11. Гилин Евгений – 3370;

12. Перова Ксения – 3343;

13. Мизрах Игорь – 3001;

14. Рябец Александр – 2327;

15. Беспалый Тарас – 1979.

«Просим руководство ГБР проявить благоразумие и не играть в эти игры. Путем таких манипуляций можно вообще дискредитировать не только процесс выборов во все советы общественного контроля при правоохранительных органах и органах власти, а и в целом убить институт общественного контроля», – отметил он.

Журналист также обратился к президенту. «Владимир Зеленский, как член СОК при ГБР 2018 и новоизбранный член СОК при ДБР 2019 прошу обратить внимание на то, как пытаются приватизировать главный правоохранительный орган страны», – отметил он.

«Напоминаю, Государственное бюро расследований, что мы ждем оглашения результатов выборов в СОК 2019», – подытожил Апасов.

Напомним, 12 апреля Окружной админсуд Киева запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при бюро.

Конкурс приостановили по иску одного из членов СОК.

В сентябре Окружной админсуд Киева отменил меру обеспечения судебного иска, которым ГБР запрещалось проводить выборы членов Совета общественного контроля.

10 октября в Окружной административный суд поступило заявление об обеспечении иска относительно запрета объявлять результаты рейтингового интернет-голосования за состав Совета общественного контроля при Бюро.