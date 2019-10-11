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Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

11.10.2019 / 09:02
Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений, и намерен поднять этот вопрос на встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"В целом я не удовлетворен тем Минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий. Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в Минском документе, все это мы хотим обсудить в Нормандском формате. Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран Нормандского формата – ред), а не представителям (сторон, участвующих в переговорах ТКГ – ред.) в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг , 10 октября, в Киеве.

Источник 

нормандский формат, Зеленский, Минские договоренности
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