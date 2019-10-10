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Администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте

10.10.2019 / 17:18
В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает BBC.

Также в администрации американского президента назвали письмо, направленное лидерам демократической партии, "безосновательным" и "конституционно недействительным" и отклонили его.

Сообщается, что письмо-ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

Предыстория: президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы 25 июля со своим украинским коллегой, в которой, согласно сообщениям, он настаивал на расследовании против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Источник

импичмент, Белый дом, Трамп
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