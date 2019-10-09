Войти | Зарегистрироваться
15:31

среда,
09 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Помощь ЕС Украине во много раз больше американской

09.10.2019 / 14:12
С 2015 года Украина получила от Европейского Союза, а также от стран-членов ЕС около 18 млрд евро помощи, что во много раз превосходит размер финансовой помощи, предоставленной Киеву со стороны США в виде гарантий по кредитам в размере $1 млрд.

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок.

"США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд (евро – ИФ) из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд (евро – ИФ), из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд (евро – ред). Таким образом Украина получила около 18 млрд евро", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя прозвучавшие в телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обвинения в адрес ЕС и, в частности, Германии и Франции в том, что они недостаточно оказывают помощь Украине.

При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Еврогсоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами, в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет.

Брок также напомнил, что помимо упомянутой им суммы Евросоюз оказывал и другую помощь Украине, которая выражается в действующих между Киевом и Брюсселем соглашениях как то Соглашение об ассоциации и ЗСТ и действующий между сторонами безвизовый режим.

"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - подытожил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

Источник 

ЕС, Брок, денежная помощь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.