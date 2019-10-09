Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, может принять окончательное решение 17 октября, сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Это уже было рассмотрение по сути. Изучались материалы, изучались обстоятельства. Окончательно решение по ПриватБанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов", - сказал Пожидаев агентству "Интерфакс-Украина" по завершении заседания суда во вторник, 8 октября, которое началось 14:00 и продолжалось с небольшим перерывом до 18:45.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Как уточнил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, заседание во вторник началось с рассмотрения ходатайства об остановке производства по этому делу до решения вопроса в Верховном суде относительно юрисдикции, однако судья отказалась его удовлетворить.

По его словам, после этого суд перешел к стадии исследования доказательств. Юрист Нацбанка уточнил, что со стороны государственных органов, структур и банков было подано до двух десятков томов доказательств обоснованности и правомерности действий по участию государства в выведении банка с рынка, однако суд в этот же день перешел к выяснению обстоятельств по делу.

Григорчук указал, что ответчики инициировали перед судом вопрос о возможности открыть судебное заседание хотя бы на стадии судебных прений, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства об открытом режиме, сославшись на то, что материалы дела содержат банковскую тайну.

"Мы надеемся на то, что суд беспристрастно будет рассматривать это дело и примет решение, которое будет основываться на законодательстве. Конечно, мы не можем влиять на решение суда путем различных комментариев. Есть суд, судья, в Процессуальном кодексе записано, что судья принимает решение на основании доказательств, основываясь на своем внутреннем убеждении. Посмотрим, какое внутреннее убеждение у судьи будет при принятии решения", – отметил представитель Нацбанка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда какПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка и объявил перерыв в нем до 1 октября, а затем до 8 октября.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо этого, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

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