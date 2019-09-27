Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку стать неуязвимым от темных сил

Если человек хочет быть неуязвимым от темных демонских сил, то он должен уважать святой крест, осенять себя им, носить на себе святой крест и молиться перед крестом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Каждый истинный христианин должен носить на груди святой, животворящий крест. Креста трепещут демоны и радуются ангелы», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что на кресте Господь победил смерть.

«Когда Господь распялся на кресте, то на кресте была совершена большая Тайна - Господь разорвал рукописание наших всех человеческих грехов. На кресте Господь освободил человека от власти дьявола и забрал нас с его рук. На кресте Господь победил смерть. Господь отдал нам новую жизнь», - рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет на телеканале «Интер» в субботу, 28 сентября в 06.00.