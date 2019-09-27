Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал о том, как понять, несешь ли ты свой крест

Ошибаются те, кто думает, что ношение креста – невероятные, выходящие за рамки обыденного подвиги.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua.

«Нести свой крест – значит безропотно справляться с каждодневными задачами и терпеливо преодолевать выпавшие нам трудности и испытания. Для одного это будет терпеливое отношение к теще или невестке, для другого – уход за больным родителем или ребенком, кто-то должен выполнять одну и ту же рутинную работу каждый день, монотонную и уже порядком надоевшую. Принятие всех тех обстоятельств, в которые нас разместил Господь, и есть ношение креста», - объяснил митрополит Антоний.

По его словам, такое понимание и принятие не каждому под силу, а потому люди ищут «высокого» служения вдалеке от реальных близких. Владыка пояснил, что в некоторых ситуациях такие близкие нам люди нуждаются в нас, а в некоторых случаях – не мы им, а они нам нужны.

«Все люди, данные нам Господом, не случайны, – благодаря им мы сражаемся со своими страстями, оттачиваем смирение, терпение и мужество, укрепляемся в вере. "Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков", – поучал старец Силуан Афонский», – подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что откладывание главной работы «на потом» – это самообман, ведь «потом» никогда не настанет. «Пока мы будем искать "мельницы" в далеких странах для сражения с ними, наш крест будет лежать в сторонке, попранный и забытый», – предостерег свою паству управделами УПЦ.

Как разъяснил архиерей, крест – это доверие Богу, это встреча с Ним в каждом появившемся на пути человеком, это достойное прохождение тех жизненных обстоятельств, которые нам предопределил Бог. «Оставаться человеком в любых условиях и есть высший подвиг», – заключил митрополит Антоний.