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В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отмечают Воздвижение Креста Господнего

27.09.2019 / 10:17
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отмечают Воздвижение Креста Господнего
Воздвижение Креста Господнего / УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня в Киево-Печерской лавре совершается пять литургий

В Трапезном храме Киево-Печерской Лавры 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение с чином Воздвижения Креста.

Ему сослужили представители епископата и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел. 

Во время великого славословия Предстоятель вынес Святое Древо в центр храма, где был совершен чин Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Сегодня, 27 сентября, Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

Сегодня в Киево-Печерской лавре совершается пять литургий: в Крестовоздвиженском храме, Успенском соборе, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», в Трапезном храме и в храме преподобного Сергия Радонежского.

Источник: Inpress.ua
праздник, крест, УПЦ, Центр информации УПЦ
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