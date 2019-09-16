В сети опубликовали список депутатов Киевсовета, которые прогуляли последнюю сессию

Заседание Киевсовета, которое должно было состояться 12 сентября, посетили всего 48 депутатов. Остальные решили пропустить это заседание, в результате чего кворум отсутствовал, а мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале консультаций по поводу роспуска Киевсовета.

Список депутатов Киевсовета, которые прогуляли последнюю сессию, опубликовало издание “КиевVласть”.

Так, согласно ответу аппарата Киевской горгосадминистрации на запрос издания, на заседании не зарегистрировались следующие депутаты Киевсовета:

Фракция “Солидарность” (отсутствовали 25 из 51 депутата):

Андрей Андреев;

Игорь Баленко;

Лариса Дегтярева;

Антон Дрепин;

Юрий Зубко;

Людмила Костенко;

Олег Костюшко;

Сергей Майзель;

Наталья Маслова;

Владислав Михайленко;

Николай Негрич;

Ирина Никорак;

Алексей Окопный;

Вадим Онофрийчук;

Александр Пабат;

Сергей Пилипенко;

Вадим Пышняк;

Илья Сагайдак;

Юрий Сулыга;

Михаил Терентьев;

Владислав Турец;

Александр Харченко;

Максим Шкуро;

Юлия Ярмоленко;

Георгий Ясинский.

Фракция “Батькивщина” (отсутствовали 9 из 17 депутатов):

Александр Березников;

Игорь Галайчук;

Марина Кочур;

Денис Москаль;

Сергей Паладий;

Александр Поживанов;

Сергей Рымаренко;

Анна Свириденко;

Ваган Товмасян.

Депутатская группа “Киевская команда” (отсутствовали все 15 депутатов):

Леонид Антоненко;

Ольга Балицкая;

Сергей Башлаков;

Людмила Березницкая;

Константин Богатов;

Максим Борозенец;

Вадим Васильчук;

Юрий Вахель;

Сергей Гусовский;

Юлия Лобан;

Алексей Руденко;

Анна Сандалова;

Андрей Таранов;

Сергей Харчук;

Наталья Шульга.

Фракция “Единство” (отсутствовали 11 из 14 депутатов):

Андрей Задерейко;

Вадим Иванченко;

Дмитрий Калиниченко;

Сергей Крымчак;

Алексей Новиков;

Александр Омельченко;

Виталий Павлик ;

Павел Тесленко;

Алла Шлапак;

Владимир Яловой;

Константин Яловой.

Фракция “ВО “Свобода” (отсутствовали 5 из 14 депутатов):

Богдан Бенюк;

Владимир Бохняк;

Петр Кузик;

Игорь Мирошниченко;

Владимир Назаренко.

Фракция “Объединение “Самопомощь” (отсутствовал 1 из 2 депутатов):

Дмитрий Стрижов.

Внефракционные (отсутствовали все 7 депутатов):

Андрей Билозир;

Юрий Куренной;

Роман Марченко;

Вадим Ноздря;

Надежда Пестерева;

Олеся Пинзеник;

Виктор Яцик.

Как сообщалось ранее, заседание Киевского городского совета 12 сентября было очень коротким. Кворум так и не собрался, и мэр Киева Виталий Кличко объявил, что соберет на встречу глав фракций Киевсовета, чтобы обговорить с ними досрочное прекращение полномочий этого органа.