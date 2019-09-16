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В Запорожье Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел на освящение нового спортзала

16.09.2019 / 14:05
В Запорожье Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел на освящение нового спортзала
Освящение спортзала в Запорожье Источник: Центр информации УПЦ
По словам известного украинского спортсмена, еще лет 20 назад у юных спортсменов вообще не было возможности заниматься в залах с таким оборудованием

В Запорожье Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел на освящение нового боксерского зала Berkut boxing team.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, чин освящения совершил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

После освящения обновленного спортивного зала митрополит Лука обратился к юным спортсменам с приветственным словом.

«Вы, в отличие от многих своих сверстников, погруженных в виртуальной мир компьютерных игр или бесцельно блуждающих по улицам, уже сделали свой выбор – пришли заниматься спортом. Бокс станет для вас не просто одним из видов спорта, он станет для вас настоящей школой жизни. Ведь спорт укрепляет не только наше тело, наши мышцы, он укрепляет нашу веру в себя, свои силы, повышает самооценку и развивает волю. Спорт делает простого человека волевым человеком, делает его личностью», – отметил митрополит УПЦ.

И для того, чтобы стать личностью в спорте, как добавил владыка Лука, важно ставить перед собой цель и смело идти к ней. «Будьте честными со своими соперниками, целенаправленными на ринге и в жизни, оттачивайте свое мастерство, развивайте свои таланты и не забывайте за все благодарить Бога», - отметил он.

Боксер Василий Ломаченко отметил, что «спорт сегодня, пожалуй, единственный способ доказать и показать молодежи, что смысл жизни не в современных гаджетах, а в стремлении человека вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться, становиться настоящей гармоничной личностью».

По словам известного украинского спортсмена, еще лет 20 назад у юных спортсменов вообще не было возможности заниматься в залах с таким оборудованием. «В таких местах маленькие мальчики превращаются в настоящих мужчин. Нам остается только помочь и направить их энергию в правильное русло. И у меня только огромное уважение к людям, которые, не жалея времени, сил и возможностей, открывают такие залы. А ребятам хотел бы пожелать стараться все делать во славу Божию», – отметил Василий Ломаченко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Бокс, Запорожская епархия
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