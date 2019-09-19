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В Запорожской области сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святого Феодосия Мелитопольского

19.09.2019 / 18:39
В Запорожской области сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святого Феодосия Мелитопольского
Крестный ход в Мелитополе. Запорожская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход сопровождали музыканты сводного городского духового оркестра, исполняющие церковный гимн Украины «Боже великий, єдиний, нам Україну храни»

На Запорожчине в Мелитополе сотни верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского по центральным улицам города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожского епархии, 18 сентября в день небесного покровителя города Мелитополя – святого Феодосия, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил Божественную литургию в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе.

После литургии состоялся крестный ход, который сопровождали музыканты сводного городского духового оркестра, исполняющие церковный гимн Украины «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».

«В то время, если посмотреть, скажем, на греческие Православные Церкви, то там такого рода шествия уже давно сопровождаются оркестром. Для них это уже давно стало традицией. Возможно, эта традиция приживется и у нас. По большому счету, важно другое. Какими бы ни были наши Крестные ходы – большими или маленькими, пешими или моторизованными, короткими или длинными, с оркестрами или без, важно, чтобы крестоходцы были в молитвенном согласии с соборной волей нашей Матери-Церкви, чтобы были настоящими воинами Христовыми. И мы верим, что наш сегодняшний, на первый взгляд, такой необычный Крестный ход, является именно таковым. Так пусть же Господь по нашим соборным молитвам, а также по молитвам святых земли Запорожской, поможет нам побеждать всякую человеческую вражду и рознь, все нестроения наши и все беды наши, которые сегодня происходят с нами и угрожают будущему нашей Родины», – сказал митрополит Лука.

* Священноисповедник Феодосий Мелитопольский жил в городе в начале 20-го века, был подвергнут гонениям, но не отрекся от веры, за что православной церковью был причислен к лику святых. В 1950 году священник Феодосий умер и был похоронен на Красногоровском кладбище. В 2012 году по решению Священного Синода УПЦ исповедник Феодосий Мелитопольский был канонизирован.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Запорожская епархия
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