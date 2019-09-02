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Предстоятель УПЦ рассказал, как верующие могут достичь святости

02.09.2019 / 10:03
Предстоятель УПЦ рассказал, как верующие могут достичь святости
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По убеждению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, любой человек может стать святым, но нужна решительность

Святость дается не за чин и сан, а за смирение и любовь к Богу.

Об этом Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Рассказывая о подвиге раннехристианских мучеников Флора и Лавра, Предстоятель напомнил, что «среди святых есть люди разных чинов и званий, разного социального происхождения и разного уровня образования».

«Но святость дается не за одежду, не за звания и сан, а за то, насколько человек любит Бога, насколько смиряется перед волей Божьей, насколько благодарен Богу за все те благодеяния, которые Господь посылал и посылает нам и которыми наполняет каждого из нас», — подчеркнул Блаженнейший владыка.

По словам Архипастыря, только «если человек живет по Божьим заповедям, в смирении, то идет по пути святости, а если этого не делает, то во что бы он ни был одет, какой бы пост не занимал, не идет путем спасения».

По убеждению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, любой человек может стать святым, но нужна решительность.

«Нужно взять Святое Евангелие, прочитать его и делать в своей жизни так, как написано в этой книге. Если мы будем хоть немного соблюдать Евангельские заповеди, то каждый из нас сможет стать святым», — дал совет Его Блаженство.

В конце проповеди Предстоятель отметил: «Пусть Господь, молитвами святых Флора и Лавра, помогает жить на земле по Божественным законам, по законам любви, потому что Бог есть Любовь, и заповеди есть любовь. Человек, который живет по заповедям любви, сам становится любовью, а когда человек наполняется любовью к Богу и ближнему, то становится святым».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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