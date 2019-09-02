Войти | Зарегистрироваться
10:46

понедельник,
02 сентября
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Будущие священники УПЦ молились у мощей преподобного Нестора Летописца перед началом нового учебного года

02.09.2019 / 09:43
Будущие священники УПЦ молились у мощей преподобного Нестора Летописца перед началом нового учебного года
1 сентября Источник: Центр информации УПЦ
Во время праздничной Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви

В Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, 1 сентября, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию и молебен перед началом учебного года в Киевских духовных школах.

Перед началом богослужения епископы, духовенство и студенты духовных школ, согласно традиции, встречали Предстоятеля у ворот обители, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Блаженнейшему сослужили представители епископата, духовенство лавры и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии в священном сане.

За богослужением молились воспитанники, студенты и преподаватели Киевских духовных школ, паломники и прихожане Киево-Печерской обители.

Во время праздничной Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После молитвы «Отче наш» со словом проповеди к верующим обратился преподаватель Киевских духовных школ архимандрит Дамаскин (Лебедь).

После Божественной литургии состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм, где Предстоятель возглавил молебен перед началом нового учебного года.

Архипастырь обратился к преподавателям и студентам духовных школ с напутственным словом перед началом обучения.

После молебна все присутствующие поклонились мощам небесного покровителя Киевской духовной академии и семинарии преподобного Нестора Летописца, а Предстоятель окропил всех святой водой.

В завершение торжеств у памятника святителю Петру Могиле было сделано традиционное фото.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 сентября
30 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.