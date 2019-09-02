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В Хмельницкой области возле храма ПЦУ появился билборд с надписью «Смерть москалям»

02.09.2019 / 10:59
В Хмельницкой области возле храма ПЦУ появился билборд с надписью «Смерть москалям»
Билборд возле храма ПЦУ Источник: Центр информации УПЦ
Билборд был установлен возле Покровского храма ПЦУ

В городе Волочиск Хмельницкой области сторонники Православной Церкви Украины встретили крестный ход Украинской Православной Церкви в Почаев билбордом с надписью «Смерть москалям».

Билборд был установлен возле Покровского храма ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Волочиск: со словами "Смерть Москалям", храм ПЦУ с любовью встречал крестный ход в Почаев. "Воистину Воскрес" – отвечали паломники.

Только на секунду представьте в Сионской горнице, где собрались апостолы в день Пятидесятницы, прибит плакат: "Смерть евреям". […] Нет, сколько ни старались, не смогли представить! Для чего христианские храмы превращать в языческие капища?», – пишут в епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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