В Хмельницкой области возле храма ПЦУ появился билборд с надписью «Смерть москалям»

В городе Волочиск Хмельницкой области сторонники Православной Церкви Украины встретили крестный ход Украинской Православной Церкви в Почаев билбордом с надписью «Смерть москалям».

Билборд был установлен возле Покровского храма ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Волочиск: со словами "Смерть Москалям", храм ПЦУ с любовью встречал крестный ход в Почаев. "Воистину Воскрес" – отвечали паломники.

Только на секунду представьте в Сионской горнице, где собрались апостолы в день Пятидесятницы, прибит плакат: "Смерть евреям". […] Нет, сколько ни старались, не смогли представить! Для чего христианские храмы превращать в языческие капища?», – пишут в епархии.