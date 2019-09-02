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Зеленский: без выполнения Минских соглашений санкции против РФ могут только усиливаться

02.09.2019 / 11:15
Без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это – совместная позиция Украины и Польши. "Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу, 31 августа.

Источник 

санкции, Россия, минские соглашения, Зеленский
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