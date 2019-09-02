Во Флоровском монастыре столицы верующие УПЦ отметили день памяти святых мучеников Флора и Лавра

В день памяти святых мучеников Флора и Лавра, 31 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского монастыря столицы.

Ему сослужил митрополит Нежинский и Прилукский Климент, а также гости в священном сане и духовенство монастыря, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

За праздничной Литургией молилась настоятельница Флоровской обители игуменья Евлампия с сестрами и паломники монастыря.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

В конце богослужения состоялся крестный ход, который завершился молитвой святым Флору и Лавру. Также была совершена молитва перед началом учебного года для детей и их родителей, которые присутствовали за богослужением. Всех верующих окропили святой водой.