В Запорожье на титано-магниевом комбинате произошла утечка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

"28 июля в 10:36 в "Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК". По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Запорожской области на место происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для осаждения испарений спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Работники ООО "ЗТМК" для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Также осуществлена перекачке химического вещества к другой цистерны. В 11:40 аварию полностью ликвидировали.

Органами местной власти было организовано перекрытие движения транспорта, подвоз воды и дежурство автомобиля скорой медицинской помощи.

Спасатели уверяют, что испарение химических веществ не вышло за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Ситуация находилась на контроле руководства Запорожской ОГА.

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