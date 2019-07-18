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Зеркаль: РФ постоянно препятствует в расследовании уничтожения малазийского Боинга MH17

18.07.2019 / 15:14
Россия постоянно препятствует следственным действиям Международной совместной следственной группе (JIT) в расследовании крушения самолета "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса в небе над Донбассом 17 июля 2014г.

Это подчеркивает замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Россия не просто мешала. Россия все время выдвигала новые версии. Они не предоставляли вовремя информацию. Кроме того, они все время на политическом уровне ставят под сомнение следствие в целом и его эффективность. Это и является препятствование следствию", - сказала Зеркаль в видеозаписи, обнародованной МИД Украины в аккаунте в Твиттер в среду днем, 17 июля, в пятую годовщину трагедии.

Самолет "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае 2018 года представитель Международной совместной следственной группой (в составе представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины) по расследованию крушения МН17 из уголовной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен сообщил: следствие установило, что самолет рейса МН17 был сбит из ЗРК "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную властям Украины территорию Донбасса.

25 мая того же года правительства Нидерландов и Австралии заявили, что возлагают на РФ ответственность за сбитый "Боинг".

В июне 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов тогда же заявила, что планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

Источник 

РФ, Боинг, Зеркаль, катастрофа МН17
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