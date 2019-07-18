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Смотрящий Порошенко на Донбассе теряет влияние: СБУ методично копает под Олега Недаву

18.07.2019 / 15:32
Смотрящий Порошенко на Донбассе теряет влияние: СБУ методично копает под Олега Недаву
На него уже открыто несколько уголовных производств

Криминальный авторитет и смотрящий Порошенко на Донбассе Олег Недава стал фигурантом нескольких уголовных производств и может оказаться за решеткой в ближайшее время. Об этом пишет Компромат.

Одно из этих производств касается масштабных фальсификаций со стороны Недавы на президентских выборах. Тогда он втянул в преступную схему членов избирательных комиссий, глав Святогорска и Былбасовки, а также глав Александровской и Черкасской ОТГ Людмилу Борисевич и Сергея Падалко. Эти двое, пишет издание, готовятся сфальсифицировать и парламентские выборы — путем вбросов и переписывания протоколов. «Сегодня им всем угрожает тюремное заключение, когда следствие и суд подтвердят незаконность их действий», — пишет издание.

Еще одно производство связано с уголовным прошлым самого Недавы. В рамках расследования СБУ всплыли следы преступной деятельности группировок куда входил Недава, в части заказных убийств, похищений людей, пыток бизнесменов рейдерстве, распиле региональных бюджетов. В СБУ сообщили также, что зафиксировали факты психологического и физического давления ОПГ Недавы в отношении лидеров местных громад, отказавшихся поддержать их криминальные схемы.

Все эти факты «методичной» работы правоохранителей указывают, во-первых, на стремительное снижение влияния смотрящего Порошенко в регионе, во-вторых, на его возможный скорый арест. «В регионе уже все понимают политическую токсичность Недавы, из-за связей с которым можно получить реальный срок как соучастнику преступления. Среди местных элит все меньше желающих иметь с ним дело. От него шарахаются уже и в случае, когда тот начинает свое привычное «быкование» в виде запугивания связями в правоохранительных органах и уголовном мире», — пишет Компромат.

выборы, Порошенко, Недава
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