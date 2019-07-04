Россия официально приостановила действие ДРСМД

Закон о приостановке ранее поочередно одобрили нижняя и верхняя палаты российского парламента – Государственная дума и Совет федераций. Россия приостанавливает действие Договора о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности с момента подписания документа Путиным.

"Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в первой статье подписанного в среду, 3 июля, указа.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход Соединенных Штатов из ДРСМД. США завершат выход из Договора в течение шести месяцев, если Россия не вернутся к выполнению ДРСМД. На следующий день президента РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила о том, что Соединенные Штаты требуют от России уничтожить ракету 9М729, наличием которой Москва нарушает ДРСМД — в этом случае соглашение может быть спасено.

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