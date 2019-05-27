Вакарчук назвал главную цель похода в Раду

Об этом Вакарчук заявил в комментарии журналистам.

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - заявил музыкант.

Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

Напомним:

6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.

В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

21 мая стало известно, что регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.

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