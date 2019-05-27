Вакарчук назвал главную цель похода в Раду

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16:08
В Киеве увеличат штрафы за выброс мусора
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КГГА считает хорошей идеей продажи парковок с аукциона
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15:45
Столичные фонтаны откроются уже в субботу
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С сегодняшнего дня в Киеве начнут массово эвакуировать авто
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Последствия Норт-Дама: Кличко проверит на пожарную безопасность все церкви
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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