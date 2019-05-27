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Ляшко сообщил о выходе Мосийчука из "Радикальной партии": баба с воза - кобыле легче

27.05.2019 / 12:57
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из его партии.

Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала Newsone.

"Я хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук - УП) народный депутат Украины, но в вашей студии сегодня он не будет представлять "Радикальную партию". Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из "Радикальной партии". Я поздравляю его с этим решением, баба с воза - кобыле легче", - сказал Ляшко.

Мосийчук подтвердил эту информацию в Facebook.

"Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - утверждает нардеп.

Он заявил, что благодарен Ляшко и остальным членам команды "за годы плодотворного сотрудничества".

"Не имею ни оснований, ни желания для любой вражды, или противостояния. Иду с уважением и благодарностью, и обещаю, что какая бы не сложилась ситуация в стране и политике, никогда не скажу плохого слова в адрес партии и ее представителей ", - заверил Мосийчук.

Он отметил, что "ни с кем не прощается и не собирается на отдых".

"В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь, относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - сообщу общественность и СМИ", - рассказал Мосийчук о своих действиях.

Напомним: на внеочередных выборах в 2014 году Игорь Мосийчук баллотировался в Верховную Раду от "Радикальной партии Олега Ляшко".

Источник

Ляшко, Мосийчук
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