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Украинцы пишут в Facebook, как Зеленскому вернуть в Украину межконфессиональный мир

23.05.2019 / 16:52
Украинцы пишут в Facebook, как Зеленскому вернуть в Украину межконфессиональный мир
Центр информации УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Пользователям предлагается высказать свое мнение в комментариях

Центр информации Украинской Православной Церкви предложил украинцам высказать свое мнение о том, какими должны быть действия нового Президента Владимира Зеленского, чтобы в Украине утвердился межконфессиональный мир.

Опрос размещен на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук 23 мая.

Пользователям предлагается высказать свое мнение в комментариях.

«Новый Президент Украины Владимир Зеленский знает о ситуации, которая сложилась в религиозной сфере Украины. Прошлая власть запустила механизм захвата храмов УПЦ, незаконную перерегистрацию уставов общин УПЦ и перевода их в ПЦУ, продвинула ряд антицерковных законопроектов, посеяла раздор в обществе по конфессиональному признаку, оказывала давление на епископов, духовенство, верующих УПЦ. Что должен сделать Президент Владимир Зеленский, чтобы в Украине утвердился межконфессиональный мир?», - говорится в сообщении.

В опросе участвуют пользователи соцсети из разных регионов Украины, а также за-за рубежа.

Как сообщалось, 30 апреля на территории митрополичьей резиденции в Феофании Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий обсудил с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины. 22 апреля Митрополит Онуфрий в приветственном письме поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Источник: Inpress.ua
фейсбук, УПЦ, Зеленский
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