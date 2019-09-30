Верующие УПЦ в соцсетях рассказали, что помогает сплотить религиозную общину

Верующие Украинской Православной Церкви рассказали, какие формы взаимодействия священника с прихожанами они считают наиболее эффективными для формирования прочной религиозной общины.

Свое мнение о том, что помогает сплотить религиозную общину, высказали пользователи на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

Пользователи соцсети Фейсбук отметили ценность содержательной проповеди и личный пример священника.

Наталья Овчаренко подчеркнула, что «важна проповедь священника, его умение говорить на языке прихожан и доносить им самое главное. Хорошо священнику бывать среди людей - день города, села, чтобы они видели, что священник такой же человек, как и все. Важна поддержка моральная от священника - исповедь и не только. Через соцсети тоже можно соединять людей».

«Согласна, что проникновенная проповедь от души - это самое главное! Всегда чувствуется, когда священник говорит от сердца, а не заучил по книге», - отметила Ирина Севрюкова.

«Когда настоятель сам делает так и то, чему учит и наставляет прихожан», - пишет Виталина Ковалева.

«Собственный пример хорошей семьи, любящего пастыря, и священник который любит людей», - написала Кира Кирюшина.

Светлана Сидан предложила религиозным общинам создавать свои детские сады.

«Напишу еще свое мнение о садиках. В Германии часто религиозная община организует садик и занимается им. Хор, занятия по религии и поддержка моральных ценностей. Это не благотворительные сады, часть оплачивает город и родители. Что финансово вносит община - дело каждой общины. В Украине тоже могли бы быть такие садики», - считает Светлана Сидан.

Елена Мазур считает, что «священник должен научить прихожан проникновенной молитве, вести их по пути спасения, уметь утешить, научить сопереживать, помогать друг другу. Община - это большая семья, где все не только молятся, но и помогают друг другу в беде и разделяют радость каждого».

«Милосердие во всех его проявлениях. Агрессии в обществе много, есть и доброта, но значительное количество людей не уверены в завтрашнем дне из-за тех или иных причин. Идти к таким людям и говорить с ними, не всегда нужны средства, но посильное внимание нужно каждому прихожанину, независимо от статуса и обстоятельств его жизни», - уверена Валентина Гончар.

Александра Прадош считает, что важны «действия священника. Люды очень чувствуют лицемерие. И очень чувствуют веру батюшки, которая передается и нам».

Ксения Тичинская напомнила, какими были общины во времена апостолов.

«Дело не в форме взаимодействия. Она может быть почти любой. Дело в умении передать свою любовь, если она есть. Это скорее дар Духа. Хотя, если почитать послания апостола Павла, убедимся, что его духовность не гарантировала крепости и взаимопонимания общинам первого века, и там были распри.

Понимаете, все прихожане - очень разные люди с разными мировоззрениями, политическими взглядами и интересами по жизни. Кому-то, как прозвучало в комментариях, подавай "Что, Где, Когда", кому-то - паломнические поездки. Вот мне, например, малоинтересно и то и другое. Интересен Христос и то, что меня - лично меня - может к Нему приблизить. Может быть много совместной деятельности на приходе - и много зависти, обид. Это не всегда зависит даже от самого замечательного батюшки. А может быть талант помочь человеку занять на приходе именно его место, где он не будет распыляться, и раздражаться чужими навязанными «хотелками», зато будет ощущать себя и востребованным, и служащим другим по примеру Господа. Это уже теплее, но тоже не является гарантией крепости общины», - написала Ксения Тичинская.

Андрей Брезгин отметил важность интернет-площадок для проповеди в современном мире.

«Думаю, что не каждый батюшка сможет угодить всем. Тут нужно иметь вагон смирения и вагон жизненного опыта. И всё равно не хватит. Моё мнение, для начала (приходу. - Ред.) нужно создать содержательный сайт. Где будет указано время всех богослужений и таинств. Чтобы люди смогли быстро узнать, когда можно прийти. Так же можно разместить по рубрикам необходимую информацию о насущных вопросах, с которыми сталкиваются сегодняшние христиане. Что ответить сектанту, раскольнику, язычнику, безбожнику, сатанисту. Сегодняшние вызовы Церкви показали, как мы не готовы правильно ответить. Хорошо, когда христиане будут знать, где найти нужный ответ. А также поучения святых о смысле христианства - любви, смирении и послушании воле Божией. Но только кратко и просто. Без высокого богословия. Так, чтобы и детям было понятно. А это сможет только духовно опытный священник. У людей много вопросов, а ответов мало. Мирянам трудно найти ответы в бесчисленном количестве литературы. Да и уклад современной жизни не оставляет времени на долгий поиск. А опытный священник мог бы постепенно создать духовную сокровищницу, из которой бы все черпали. Можно потом даже делиться между приходами необходимой информацией. Сейчас время интернета. Нужно его использовать во спасение. Встречи и личное общение это тоже хорошо, но не у всех есть время. Гораздо проще сделать это на сайте в рубрике "Вопрос к батюшке". Но это всё для взрослых, а для детей нужны разные кружки», - убежден он.

Также пользователи высказали свое мнение в социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ.

«Хорошо бы, если бы священник хотя бы раз в неделю проводил лекции или беседы с людьми, где можно было бы задать вопросы и получить ответы. Можно вместе оказывать помощь детским домам и больницам, объявлять о сборе средств или продуктов», - написал пользователь соцсети под именем riabchenkoiulia.

«Я мама с маленьким ребенком, для меня важно, чтобы детям и мамам было в радость приводить деток в церковь. Тогда и будет крепкая религиозная община, когда все и взрослые, и дети будут вместе молиться Богу в церкви и не будут друг другу мешать» (Пользователь shchiolokovaolia).

Пользователь n.arendaruk отметил, что «наиболее людей объединяет общее дело, пережитые вместе трудности и скорби. А лучшим примером является собственный пример благочестивой жизни».