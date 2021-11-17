Владельцев оружия обяжут иметь страховку и техпаспорт, а его регистрацией займутся нотариусы

Верховная Рада сделает очередной "подход" к изменению нормативной базы по поводу оружия. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Фрис, один из авторов соответствующей инициативы, заверил общественность, что в этот раз все получится.

Авторский коллектив проекта закона №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие насчитывает более 40 народных избранников.

Среди аргументов, почему нужны нормативные изменения в данной сфере – убеждение нардепов в том, что огнестрельное оружие является "наиболее эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту".

Игорь Фрис в пояснительной записке привел зарубежный опыт. По его словам, подавляющее большинство развитых стран мира – "устоявшихся демократий" – уже обеспечили таким правом своих граждан.

Мировыми лидерами во владении населением огнестрельным оружием являются США, Швейцария и Финляндия с показателем от 88 до 45 единиц гражданского огнестрельного оружия на 100 человек. В Украине этот показатель составляет всего 5,5 единиц.

Редакция UBR.ua пообщалась с Игорем Фрисом и попросила рассказать об основных отличиях, предложенных в законопроекте №5708, а также №5709 – который предусматривает расширение сферы применения оружия при самообороне.

Зачем нужен закон об оружии?

Это уже четвертый и пятый – с учетом альтернативных – законопроекты, которые подаются в текущей каденции Верховной Рады.

Первый вообще не прошел, профильный комитет даже не выставил его на обсуждение. Второй и третий – соответственно, мой и альтернативный (№5708-1) Андрея Шараскина (фракция "Голос") – "прошли" комитет, "зашли" под купол Верховной Рады и были провалены депутатами.

Оба предусматривали оборот короткоствольного нарезного огнестрельного оружия – пистолетов и револьверов. Разница была в том, что в моем – можно было держать дома, а у Шараскина – носить с собой (право на ношение).

Закон об оружии нужен, потому что 92-я стать Конституции предусматривает, что оборот оружия должен осуществляться по закону. А закона – нет, вместо него – 622-й приказ Министерства внутренних дел (МВД) 1998 года. Именно этот документ регулирует вопросы и порядок оборота, хранения, транспортировки, покупки, продажи, наследования всего огнестрельного оружия.

Учитывая это, мы предложили новый законопроект, который разработан в сотрудничестве с:

Министерством здравоохранения – в части создания единой базы медицинских справок;

Министерством молодежи и спорта – чтобы урегулировать вопросы оборота короткоствольного нарезного огнестрельного оружия для членов сборной по стрелковым видам спорта не ниже статуса мастера спорта;

МВД и Украинской ассоциацией владельцев оружия (УАВО), которая, кстати, внесла свою лепту в создание альтернативного законопроекта – с "короткостволом".

Этот документ в принципе не очень отличается от моего, просто добавлена часть об обороте короткоствольного огнестрельного оружия. Законопроекты об этом уже дважды "дали в штангу" и не были проголосованы. Мы учли предыдущий опыт и разработали новый.

Что нового предусматривает законопроект?

Кроме этого документа мы подготовили проект закона об изменениях в кодексы – Уголовный, а также об административных правонарушениях.

По первому – предусматривается расширение пределов необходимой обороны, когда гражданин не будет привлекаться к ответственности в случае правомочного использования оружия. Условно, не нужно будет делать первый выстрел в воздух.

По второму – урегулированы вопросы хранения, транспортировки, дополнительных санкций по изъятию оружия.

А сейчас нужно предупредительный в воздух?

А сейчас можно десять раз доказывать, что ты, мол, мог убежать, а не применять огнестрельное оружие. В нашем законе ничего доказывать не нужно.

У нас прописаны случаи, когда человек более мелкого телосложения может против более крупного нападающего применять оружие – проблем нет. Всегда можно использовать оружие против группы лиц, против вооруженного нападающего.

Мы определили вопрос "пребывания в сильном душевном волнении", когда человек не смог оценить, мог ли он иным способом избежать применения оружия.

Сам закон регламентирует, что такое оружие, боеприпасы, какие они бывают, какие – разрешены или нет, что такое релоад – переоснащение боеприпасов (снаряжение нарезных патронов).

Мы предложили отойти от такого подхода, как разрешение на оружие – по примеру водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль будет удостоверение владельца оружия и техпаспорт на оружие.

Тот, кто будет иметь соответствующее право, сможет приобрести любое разрешенное законом оружие непосредственно у продавца и зарегистрировать в реестре.

Регистрацией оружия будут заниматься еще и нотариусы?

Решаем вопрос вторичного рынка оружия – привлекаем нотариусов как регистраторов. То есть это можно будет сделать не только в магазинах, как сейчас. То же касается отчуждения и наследования оружия – этим будут заниматься нотариусы.

Мы расширили перечень лиц, имеющих право на травматическое оружие. Например, рыбинспетор, адвокат, частный исполнитель – не только журналисты будут иметь право на "травматы". А и те, кто смогут документально доказать, что им необходимо такое оружие для обеспечения личной безопасности.

Страхование – за ущерб, который может быть нанесен другим лицам.

По примеру автогражданки?

Да, абсолютно верно. Есть еще похожий вид ответственности – за вред, причиненный в результате неправомочных действий.

Например, такие обязательства установлены законом для нотариусов – то же самое будет с оружием.

Насколько большая вероятность того, что "корочки" мастера спорта и члена сборной по стрелковому спорту можно будет купить для "законного" владения корокостволом?

Такие спортсмены – все на учете. Подобные случаи нереальны, Министерство молодежи и спорта четко определяют состав сборной.

В законопроекте есть нормы о зонах, свободных от оружия – что это?

Места, где не может быть никакого оружия, даже травматического, например, больница, школа, детский сад и др. Это общемировая практика.

В аэропортах, например, если кто-то едет на соревнования или на охоту, то оружие запаковывается в специальные кейсы – это уже технические вопросы.

Если законы вступят в силу, как это повлияет на цены на оружие и боеприпасы?

Не думаю, что каким-то образом новое законодательство повлияет на цены, ведь и сейчас происходит оборот оружия.

Думаю, очень мощный удар будет по коррупционной составляющей – получению справок.

Фактически никто не ходит по врачам, все договариваются. Но если справки будут выдавать врачи и с электронными подписями регистрироваться в базе Минздрава, то тем, у кого нет права на оружие, не сможет его заполучить незаконным путем.

Какие изменения будут в обороте длинноствольного оружия?

По сути, никаких. Единственное, что мы предложили – увеличить возрастной ценз на право владения некоторыми видами нарезного и гладкоствольного оружия, а альтернативный законопроект – наоборот, уменьшить его.

Почему в законопроекте все же нет части о короткоствольном оружии? Вы против этого?

Я "за" короткоствол, но если общество – а Верховная Рада это его часть – не готово "идти" на "короткоствол", значит мы должны двигаться шаг за шагом.

Когда может быть принят законопроект?

Первое чтение, надеюсь, на текущей сессии, которая продлится до января следующего года.

А второе чтение и вступление в силу?

Думаю, в течение следующего года.

Когда можно будет вернуться к законопроекту о короткоствольном оружии?

Думаю, что "короткоствол" можно будет выносить [на голосование] не раньше, чем через два года. Чтобы общество убедилось, что закон работает, что оружие – есть, что "глаза друг другу не повыбивали" – значит, можно взяться и за "короткоствол".