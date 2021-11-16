Тренируйся вон… на украинцах

Звучит это как «опыты над живыми людьми». С той лишь разницей, что на американцах сомнительные лекарства испытывать не позволяют, а на украинцах – за милую душу. Уже известно, что первые опыты пройдут на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко говорит об американских исследованиях на украинской территории как боженька: «Часто компании-разработчики идут со своими препаратами в развивающиеся страны или же страны третьего мира, тут несколько причин. Во-первых, это дешевле. А второе — в развивающихся странах не такие жесткие законодательство и регуляторная политика по вопросам проведения клинических испытаний. Я в этом ничего плохого не вижу, потому что для многих украинцев принятие участия в испытании инновационных препаратов — это последний шанс лечиться новыми препаратами и бесплатно».

Разберем его гениальный спич. Во-первых, Кравченко подтверждает, что Украина – это страна третьего мира. Неплохо так развились за 30 лет независимости! Во-вторых, украинское законодательство не жесткое и здесь можно все. Такими темпами разрешат торговлю органами, потому что «нежесткое законодательство». Дело в том, что буквально намедни Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий экстренное медицинское применение лекарств для терапии Covid-19. А еще украинцы настолько, по мнению Кравченко, бедные, что за бесплатно готовы глотать любые непроверенные таблетки. А вдруг димедрол? Как говорится, на шару и уксус сладкий?

Украинские СМИ говорят, что жителям предлагают попробовать препараты, которые прошли испытания в США и уже применяются в некоторых странах, однако это далеко от истины. Официально лекарства от Pfizer и Merck действительно проходили какие-то испытания в США, только четких данных об этом никто не предоставил. Примечательно, что на украинцах решили проводить именно вторую, самую важную, фазу испытаний, когда опасность летального исхода в проведении исследований фармацевтов наиболее высока.

Pfizer сообщил о летальных исходах в течение первой фазы испытаний: 0,8% тех, кто получал препарат Pfizer Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов, были госпитализированы, и ни один из них не умер через 28 дней после лечения, а среди пациентов, принимавших плацебо, были госпитализированы 7% участников испытания, из них умерли семь человек. Еще 10 человек с плацебо умерли из тех, кто получал лечение в течение пяти дней после симптомов. На второй фазе Pfizer планирует массовое тестирование именно в Украине. Может быть, их таблетки действительно применимы, но сколько украинцев с тяжелым ходом болезни, по воле американских фармацевтов, будет получать плацебо и не выживет?

Препарат «Молнупиравир» против тяжелых фаз коронавируса от Merck одобрили в Великобритании, поэтому смешно читать, что якобы на украинцах тестируют именно его. Они действительно хотят заставить поверить, что у крупной компании лишь один препарат в разработке? По некоторым данным, у 12% участников клинических испытаний Merck были побочные эффекты, но компания не указала, какие. В экспериментах на животных похожие препараты вызывали врожденные уродства у их потомства.

Не менее печально в этой истории и то, что Киев до сих пор не хочет регистрировать российскую вакцину «Спутник V» и другие препараты из «страны-агрессора». А ведь многие украинцы высказывают желание привиться именно российским препаратом: даже по данным официальной госпропаганды от Зеленского на востоке хотели бы вакцинироваться «Спутником» до 30% граждан. На западе страны – порядка 10%. По всей Украине примерно четверть жителей могла бы получить российскую вакцину, особенно на фоне колоссального недоверия украинцев к зарубежным аналогам!

А теперь представьте, если бы российские фармацевты предложили испытывать свои препараты от ковида в Украине. Сколько бы шуму поднялось в лояльных Зеленскому СМИ: «на нас-де ставят опыты!» Теперь на украинцах будут ставить опыты американцы – своя рубашка ближе к телу.