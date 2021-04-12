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Южноафриканская мутация Covid может "обходить" прививки Pfizer – исследователи

12.04.2021 / 11:47
По предварительным данным специалистов Тель-Авивского университета, южноафриканский штамм коронавируса B.1.351 может "обходить" вакцину от Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что из-за небольшого количества изучаемых случаев результаты пока нельзя назвать репрезентативными.

В исследовании, опубликованном в субботу, сравниваются данные 400 человек (которым диагностировали COVID-19 через две недели или больше после того, как те получили одну или две дозы вакцины), против такого же количества невакцинированных пациентов с коронавирусом.

Исследователи Тель-Авивского университета и крупнейшего поставщика медицинских услуг Израиля Clalit обнаружили, что среди вакцинированных двумя дозами вакцины людей уровень распространенности штамма B.1.351 был в 8 раз выше, чем у невакцинированных – 5,4% против 0,7%.

Учитывая такие данные, специалисты допустили, что вакцина Pfizer может быть менее эффективной против южноафриканского варианта Covid.

Прямая речь исследователя Ади Штерна: "Мы обнаружили непропорционально высокий показатель южноафриканского варианта Covid среди людей, привитых второй дозой вакцины, по сравнению с невакцинированной группой. Это означает, что южноафриканский вариант способен в определенной степени прорвать защиту вакцины".

В Тель-Авивском университете напомнили, что в исследовании принимало участие небольшое количество людей, инфицированных южноафриканским вариантом вируса, из-за его нераспространенности в Израиле. Также специалисты отметили, что их исследование не имело целью определить эффективность вакцины против любого из штаммов Covid-19 и изучался не общий уровень заражения после прививки, а только данные людей, которые получили положительный тест на COVID-19.

Источник

коронавирус, Pfizer
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