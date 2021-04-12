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Немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального

12.04.2021 / 13:51
Условия заключения в исправительной колонии, в которой содержат российского оппозиционного политика Алексея Навального, являются "целенаправленными пытками" и не совместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Об этом сообщает DW со ссылкой письмо депутатов немецкого Бундестага, отправленное Навальному, которое также опубликовано в издании Der Spiegel

Немецкие депутаты из блока Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДП), Свободной демократической партии (СвДП) и Зеленых выразили признание и полную солидарность с российским оппозиционером.

По данным Der Spiegel, письмо подписали уполномоченная правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер, член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции Зеленых Юрген Триттин, глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник и другие.

Депутаты требуют, чтобы Европейский комитет по предупреждению пыток Совета Европы проверил условия заключения Навального.

Прямая речь депутата фракции Зеленых Мануэля Саррацина: "Сообщение о голодовке Алексея Навального удручающие. Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина снова подвергает жизнь Навального опасности".

Напомним, 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля политика перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

В марте адвокаты заявили о стремительном ухудшении его состояния здоровья. По их словам, Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.
31 марта Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему врача.

Десятки депутатов Европарламента и парламентов отдельных стран ЕС обнародовали совместное обращение в связи с состоянием заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник

Германия, РФ, Навальный
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