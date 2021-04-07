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ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации

07.04.2021 / 17:53
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этом этапе не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок в другие страны.

Об этом сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

Такое решение продиктовано неуверенностью в том, предотвращает ли прививка против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями "справедливости".

Сейчас ВОЗ ждет результатов проверки китайских вакцин против COVID-19 Sinopharm и Sinovac относительно их возможного экстренного использования в конце апреля, поскольку необходимы дополнительные данные, отметила Харрис на брифинге ООН.

Источник

ВОЗ, паспорт вакцинации
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