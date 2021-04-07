ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации

Об этом сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

Такое решение продиктовано неуверенностью в том, предотвращает ли прививка против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями "справедливости".

Сейчас ВОЗ ждет результатов проверки китайских вакцин против COVID-19 Sinopharm и Sinovac относительно их возможного экстренного использования в конце апреля, поскольку необходимы дополнительные данные, отметила Харрис на брифинге ООН.

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