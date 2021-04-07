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В ЕМА заявили о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов - AFP

07.04.2021 / 14:43
В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.

Об этом сообщает AFP.

"Высшее должностное лицо Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что существует связь между вакциной от COVID AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна", - отмечает агентство.

Затем AFP уточнило, что такое заявление сделал глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero, опубликованном 6 апреля.

"Мы можем сказать это сейчас, очевидно, что существует связь с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию", - заявил Кавалери.

Он отметил, что в ближайшие несколько часов агентство скажет, что связь есть, но "нам еще предстоит понять, как это происходит".

По словам представителя ЕМА, возможна причинно-следственная связь между образованием тромбов и вакциной. Ожидается, что на этой неделе будет представлена ​​обновленная оценка.

"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить этот синдром из-за вакцины... Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга... среди молодежи, чем мы ожидали", - подчеркнул он.

Напомним, после вакцинации от коронавируса препаратом производства AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза. В общем тромбы обнаружили у 30 человек из 18 млн привитых.

Ранее научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

Источник

вакцина, тромб, AstraZeneca
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