"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит

В чем плюсы и минусы этой идеи, чему нас учит опыт других стран и насколько он применим в Украине – в материале.

"Я за, я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – сказал Данилов в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос зрителя, когда Украина перейдет на другой алфавит.

Также секретарь СНБО заявил, что английский должен стать вторым языком в государстве, "знать его должны все". Если этот пункт противоречий почти не вызвал, то идея с переходом на латиницу переросла в широкую дискуссию. Вопрос, который раньше занимал по большей части языковедов и историков, опять громко зазвучал в информационном пространстве.

Знаки контроля

Тема латинизации украинского алфавита возникает с завидной периодичностью. С похожим предложением несколько лет назад выступил тогдашний глава МИД Павел Климкин. До этого волна обсуждений захлестнула соцсети после того, как курс на отказ кириллицы провозгласили в Казахстане. И это далеко не только вопрос преодоления "советского синдрома" и курса на Евросоюз. Дискуссии об украинской латинице длятся уже почти два века, хотя широкой поддержки эта идея не находила.

Что интересно: в раннем СССР не только поддерживали, но даже местами принудительно внедряли латинский алфавит в советских республиках. Тогда предполагалось, что это поможет "трудовому народу" в расширении мировой революции на страны Запада. До украинского, правда, добраться не успели, курс на латинизацию языков при Сталине развернули на 180 градусов – почти всех перевели на кириллицу.

Собственно потому для многих стран возвращение или переход к латинице имели и идеологический подтекст – постепенный уход от "русского мира". Такая тенденция после распада СССР, к примеру, в Молдове привела к отказу от кириллицы в рамках интеграции с Румынией.

Неславянские страны (Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан), очевидно, исторически не имели ни латинской, ни кириллической традиции в своих языках, но последовали примеру Турции. Последняя отказалась от арабской вязи в пользу латиницы еще сто лет назад по приказу Ататюрка. На переход было дано всего несколько месяцев, хотя фактически он завершился через пару десятков лет.

Эта история по-своему также символична. Ведь глаголица (предшественница кириллицы) появилась на землях славян из Византии, территорию которой частично занимает современная Турция. Собственно, там жили Кирилл и Мефодий, которых принято считать отцами этой знаковой системы. А разработку нового алфавита им заказал византийский император Михаил III. Он предназначался прежде всего для болгар.

Вокруг каждого из этих утверждений до сих пор ожесточенно дискутируют ученые, хоть они и считаются общепринятыми на данном этапе. Но по крайней мере один факт практически не вызывает сомнений. Главной целью создания письменности для славян было прежде всего усиление политического влияния на их территории.

Вслед за алфавитом там началось продвижение и византийской религии – православия. Закрепление его на государственном уровне уже в Киевской Руси гарантировало, что регион не попадет под контроль Папского престола. Оба этих фактора – вера и письменность, по сути, веками удерживали этносы и государственные образования на землях современной Украины от полной политической интеграции с Западом.

Последние несколько сотен лет эта ситуация, очевидно, играла на руку Москве. По понятным причинам любые попытки государств, которые она относит к своей зоне влияния, избавиться от религиозного или языкового контроля, там и сейчас воспринимают крайне болезненно. Тем не менее, к XXI веку осталось только пять славянских стран официально использующих исключительно кириллицу: Болгария, Северная Македония, Украина, Беларусь и Россия.

Примечательно, что в Сербии, которая до сих пор сильно подвержена российскому влиянию, действуют оба алфавита. Латиницу по большей части использует молодежь, ориентированная на Запад, и число ее сторонников в последние годы выросло. Потому на днях местный парламент обязал госпредприятия и СМИ использовать кириллицу, а частным компаниям за это обещают налоговые льготы.

Movne pytannja

В Украине же сопротивление латинскому алфавиту объединило два противоположных лагеря: пророссийский и патриотический. Представители первого видят в этом процессе окончательный раскол в "семье братских народов", второго же – отказ от многовековой письменной традиции и культуры, что в их понимании приравнивается к уничтожению украинской нации в целом.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Важно подчеркнуть, что она рождалась и расцветала вместе с нами, украинцами. Вопрос "убийства кириллицы" – это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", – заявил РБК-Украина уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Также часто звучит утверждение, что если Украина откажется от кириллицы, то потеряет доступ к целому пласту культуры, начиная от "Повести временных лет" Нестора Летописца. Справедливости ради современные украинцы без должной подготовки и так не смогут прочитать письменные артефакты Средневековья.

Подобие нынешнего кириллического алфавита появилось уже при Петре Первом, так называемый "гражданский шрифт". Относительно легко мы можем воспринимать тексты уже времен Ивана Котляревского, то есть написанные на рубеже XVIII и XIX веков. Но все это наследие после гипотетического перехода на латиницу может "оккупировать" Россия, отметил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

"Отсекая тысячелетнюю традицию кириллического письма у нас в Руси-Украине, мы тем самым отдаем ее в руки тем, кто скажет: а мы защищаем и не отказываемся, мы правонаследники всей этой письменной культуры. Потому фразы "вас нет", "как народ не существуете" и "языка такого нет" – найдут еще одно подтверждение, уже с помощью нас самих. Не имеем права дальше проводить эти разговоры, все это нужно свернуть", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Другой популярный аргумент защитников кириллицы – точное воссоздание языкового строя. Проще говоря, современный украинский алфавит максимально корректно отображает звуки нашей речи, что будет утеряно в латинской графике или же увеличит количество нужных символов для их записи. Например, буква "щ" в официальной транслитерации сейчас выглядит как "shch".

Хотя эта проблема решается диакритическими знаками. Варианты записи украинского языка латинскими буквами уже давно были разработаны учеными и энтузиастами, по большей части они базируются на чешском, польском и хорватском алфавитах. Например, первые строки национального гимна на латинице могут выглядеть так: "Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni voľa. Šče nam, bratja molodiji, usmichnet sě doľa".

Сторонники перехода на латинский алфавит утверждают, что такой шаг нужен для лучшей интеграции в европейское сообщество. Мол, большинство языков наших западных славянских соседей отличаются от украинского не так уж и критично, но вызывают отторжение из-за другой графики.

Латиница может стать преимуществом в информационной войне, а также конкуренции с россиянами за продвижение контента, а это касается не только СМИ и блогеров, но и рекламного рынка. Нередко поисковые запросы на русском и украинском в том же Google графически выглядят одинаково или сильно похоже. Но первыми пользователь в Украине зачастую получит результаты из российских источников, ведь их аудитория, а потому и место в выдаче – выше.

"Для одного человека это небольшое усилие, но в рамках целой страны – это огромный сдвиг. Говорят, что это (восприятие текста на латинице, – ред.) очень сложно. Нет. Мы уже получаем смс-сообщения, например, из банка, обычно латиницей. Так меньше символов, дешевле. Раньше все смс писали латиницей, все читали и никаких проблем это не вызывало. Чтобы не понимать, что написано украинской латиницей, нужно в принципе не понимать украинский язык", – объяснил изданию глава организации "Українська латинка" Максим Дядык.

Также популярен тезис о том, что латиница испугает тех, кто собирается перейти с русского на украинский язык, и спровоцирует раскол в обществе. Дядык, в свою очередь, уверен, что те, "кто ненавидит украинский язык", своего отношения не поменяют при любом раскладе. В то же время оценить реальное количество сторонников и противников латинского алфавита невозможно, ведь масштабных социологических исследований на эту тему в Украине никто не проводил.

Как не было до сих пор и серьезных разговоров об этом на уровне власти. Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская сообщила РБК-Украина, что вопрос перехода на латиницу этот орган не рассматривал и в ближайшее время не планирует. Зато до конца года комиссия начнет работу над новыми правилами транскрипции и транслитерации с украинского алфавита, их не меняли с 2010 года. Это касается, к примеру, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах.

Так что пока нет оснований считать, что Украина всерьез намерена в ближайшие годы перейти на латинский алфавит. Сам секретарь СНБО позже написал, что удивлен столь бурной реакцией на его слова, но готов продолжить дискуссию. Хотя на данный момент похоже, что это обсуждение снова не выйдет за рамки соревнований в соцсетях на лучшую шутку по заданной теме.

ВЛАДИСЛАВ КРАСИНСКИЙ

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