Войти | Зарегистрироваться
06:38

вторник,
14 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Общество

Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется

14.09.2021 / 06:05
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Заболеваемость "ковидом" в Украине растет от недели к неделе. Кабмин готовит страну к переходу в желтую зону, но при этом ослабит ограничения для вакцинированных.

Когда ждать всплеска заболеваемости и какие "поблажки" получат привитые украинцы – ниже в материале.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине идет вверх уже восемь недель подряд. Количество новых случаев заражения вернулось к показателям конца мая и уже приближается к отметке в 4 тысячи. Эксперты и чиновники опасаются, что такими темпами мы можем достигнуть пиковых цифр уже в октябре или ноябре.

В Министерстве здравоохранения уже предупредили о том, что скоро усилят карантин и переведут страну в желтую зону. Для вакцинированных и бизнеса, у которого привит персонал, готовят поблажки. Их не коснется большинство ограничений, действующих в разных зонах карантина. Такие изменения Кабмин может принять уже на этой неделе.

В ожидании пика

Один из тревожных индикаторов – это динамика увеличения нагрузки на систему здравоохранения в стране. Прирост госпитализаций уже ускоряется до +20% в неделю, подсчитали в Киевской школе экономики. А число пациентов, попадающих в больницу, на треть превышает выписки.

Еще один плохой сигнал – процент положительных тестов. Он показывает степень контроля над распространением вируса. Рекомендованная норма ВОЗ – не больше 5%, граничный показатель для зеленой зоны – 4%. В большинстве регионов Украины он уже выше этих двух цифр, говорят в KSE.

Чиновники и эксперты утверждают, что эпидситуация в стране пока не критичная. Она не развивается взрывными темпами, как это совсем недавно было в Европе, но постепенно ухудшается.

Новый наплыв больных в Украине – это результат циркуляции дельта-штамма. Сейчас он вызывает большинство случаев инфицирования, говорит президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров. А поскольку этот вариант вируса более заразный и контагиозный, то, очевидно, что рост продолжится, считает эксперт.

"Очень тяжело спрогнозировать, когда мы достигнем пика заболеваемости. Рост количества новых случаев во время этой волны идет медленнее чем в период предыдущей, весенней. Это связано с тем, что какое-то количество людей уже переболело и с тем, что большое количество украинцев уже вакцинированы. Это способствует замедлению распространения вируса", – сказал РБК-Украина Дубров.

Заболеваемость в стране растет непрогнозировано и неконтролировано, считает иммунолог Борис Донской. Если не предпринимать никаких мер, то пика волны Украина может достигнуть уже через 2-3 недели, уточнил собеседник.

"Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост – возможно, он будет позже и не настолько острым. А лучше всего максимальным темпом привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выражен в показателях смертности", – отметил в разговоре с изданием Донской.

В Киевской школе экономики полагают, что до середины сентября Украина по показателям выйдет из желтой зоны карантина. Но конкретных прогнозов о том, когда страна столкнется с локдаунами, красными зонами и пиком, пока нет, говорит руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. Все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

"Но это, скорее всего, вторая половина октября – конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", – предположил Ганиченко.

Новые правила карантина

Представители власти оперируют такими же прогнозами. В Минздраве уже анонсировали переход Украины в желтый уровень эпидугрозы, который вводится одновременно для всей страны. Но до этого Кабмин собирается пересмотреть правила адаптивного карантина в желтых и красных зонах.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных к привычному. Большинство ограничений в желтом и красном уровнях не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые нормы сейчас на финальной стадии разработки. Кабмин может утвердить их уже на этой неделе, но они вступят в силу только через семь дней. Как раз за это время госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе страны в желтую зону.

"Предложение Минздрава – это сделать ослабление карантинных ограничений для вакцинированных в желтых и красных зонах. Например, если будет 80% привитого персонала в ТРЦ, то он не будет закрываться для вакцинированных посетителей", – сказал РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

На прошлой неделе в Минздраве уже приоткрыли некоторые подробности новых правил. Менять ограничения, действующие в разных зонах, не будут, но вакцинированные получат множество поблажек.

О чем идет речь? Например, сейчас в желтой зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. По данным РБК-Украина, Кабмин может разрешить им не соблюдать это условие, если у них будет привит персонал и они будут принимать у себя вакцинированных посетителей.

В желтой зоне поблажки будут распространяться даже на тех, у кого пока только одна доза прививки. Какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений – 80 или 100 – это пока обсуждается.

Похожие нормы правительство уже утвердило для учебных заведений. Впрочем, имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в желтой и красной зоне большинство школ будет вынуждено закрыться. По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую – 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.

РБК-Украина разослало запросы в Департаменты образования всех ОГА, чтобы узнать, насколько активно идет вакцинация педагогических коллективов. На момент выхода материала мы получили ответ из Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей. Ни один из регионов, судя по полученным данным, не избежит практически повсеместного возвращения к "дистанционке".

Какие смягчения будут действовать в красной зоне? Сценарий, к которому склоняется Кабмин, выглядит так. Рестораны, ТРЦ и все те заведения, которые должны были закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу. Условие – вакцинация персонала и обслуживание только привитых посетителей. В красной зоне одна доза вакцины уже не подойдет – ни для персонала, ни для посетителей. Какой процент сотрудников должен быть привит – пока под вопросом.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации. Для тех, кто пока получил только одну дозу, введут специальный желтый сертификат, для полного курса прививок он будет зеленым. Документы будут доступны в приложении "Дии".

Параллельно в правительстве раздумывают над бумажной формой сертификата для тех, кто не владеет смартфонами, а также над вариантом справки для людей, имеющих серьезные противопоказания к вакцинации. Для общественного транспорта пока таких нововведений не планируют.

Все эти новые правила начнут действовать примерно под конец сентября, когда страну переведут в желтую зону. Что касается условий для красного уровня, то к ним следует готовиться на октябрь-ноябрь. Тогда, по оценке Минздрава, Украина может начать "краснеть".

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

Источник

коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.