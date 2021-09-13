Повышение стипендий в Украине: кто выигрывает и за чей счет?

Теперь академические стипендии будут составлять от 1250 до 2550 гривен, в зависимости от уровня образования. И можно было бы порадоваться за студентов и их родителей, если бы не некоторые детали. Одновременно с повышением выплат уменьшится количество студентов, которые будут их получать. Так что повышение будет профинансировано за счет уменьшения стипендиатов. Рассмотрим, что ожидает соискателей образования в 2022 году и кто может рассчитывать на получение повышенных стипендий.

Хочу напомнить, что в Украине есть два вида студенческих стипендий: академическая (за успехи в обучении) и социальная (для студентов из уязвимых слоев населения). Но, невзирая на это, академические стипендии общество продолжает воспринимать как средство социальной поддержки студентов. Именно поэтому в Законе «О высшем образовании» 2014 года было определено, что стипендия должна составлять сумму, не ниже уровня прожиточного минимума. Законодатели согласились на эту норму по требованию Украинской ассоциации студентов, однако за неимением средств в государственном бюджете повышение академических стипендий до прожиточного минимума постоянно откладывают. И нынешнее решение КМУ о повышении стипендий в новом календарном году, к сожалению, тоже не уравнивает стипендии с прожиточным минимумом.

Повышение стипендий в 2022 году больше всего ощутят студенты профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений. Их ежемесячное поощрение возрастет более чем вдвое. И это будет существенным повышением, потому что уже много лет студенты профтехов получали всего 490 гривен в месяц. С 1 января члены правительства обещают выплачивать 1250 гривен тем, кто учится за средства государственного или местных бюджетов. Таким образом КМУ поддерживает популяризацию профессионального образования, ведь по данным Госстата, продолжают обучаться в профтехах менее 19% школьников.

Теоретически повышенную стипендию смогут получать все студенты, которые учатся в заведениях профессионального образования (а это, по данным Госстата за 2020 год, около 246 тысяч человек). Порядок начисления академических стипендий в профтехах предусматривает, что стипендийный фонд распределяется по абсолютным показателям результатов обучения. Таким образом, студентам заведений профессионального образования для получения академической стипендии нужно иметь средний балл не ниже четырех по пятибалльной шкале (или семи — по 12-балльной). А отличники получат еще более высокую стипендию — 1819 гривен (согласно п. 28 Постановления КМУ № 882).

Однако стипендиального фонда на всех может и не хватить. Стипендии студентов заведений профессионального образования полностью финансируются из местных бюджетов. Поэтому выделение средств на повышенные стипендии ляжет на их плечи. А поскольку доходы областных и местных бюджетов весьма различны, то не всем будет просто найти необходимые средства. Общинам, не имеющим достаточных ресурсов, правительственная поддержка не помешает.

Будут конкурировать за повышенную стипендию студенты заведений высшего образования. Университеты — самое популярное место для продолжения обучения среди выпускников школ, так что в общем в украинских ЗВО учится более одного миллиона человек (источник — Госстат Украины, 2020). По данным Госстата, в прошлом году за средства налогоплательщиков высшее образование получали более 473 тысяч человек. Однако не все они получат стипендии.

Университеты начисляют стипендии по рейтингу успеваемости, что отличается от постсоветской абсолютной системы, практикуемой в профессиональном образовании. Рейтингование было начато Законом «О высшем образовании», принятым в 2014 году. Новая система дала возможность более справедливо распределять стипендии, ведь многие студенты и преподаватели отмечали, что требовательность преподавателей отличается даже в одном и том же университете. Например, получать более высокие оценки на общественно-гуманитарных программах удавалось большему количеству студентов, по сравнению с соискателями естественнонаучных специальностей. В Украине этот феномен, к сожалению, не исследовали, поэтому законодатели опирались на обращение представителей студенческого самоуправления. Среди других причин принятия рейтинговой системы было уменьшение коррупционных рисков, ведь в предыдущей системе «тройка» в зачетной книжке ставила крест на возможности студента получить стипендию, что, в частности, стимулировало взяточничество и другие недоброчестные взаимоотношения между студентами и преподавателями. Рейтинговая система начисления стипендий также позволила точнее планировать затраты государственного бюджета.

В Министерстве образования и науки (МОН) отмечают, что в этом году около 35–40% студентов-бюджетников ЗВО и профессионального предвысшего образования получают стипендию. Именно такие проценты стипендиатов утверждены в КМУ вместе с повышением размера стипендий в январе. Некоторые студенческие группы уже объявили, что в их ЗВО уменьшат процент стипендиатов. Таким образом, повышение стипендий произойдет за счет уменьшения количества соискателей высшего образования, которые получают вознаграждение за успехи в обучении. Правда, ситуация все еще может измениться, ведь любые расходы зависят от государственного бюджета. Пока КМУ работает над проектом госбюджета на 2022 год, так что неизвестно, какие объемы финансирования студенческих стипендий утвердит Верховная Рада.

Тем временем законодателям следует пересмотреть не только объемы финансирования студенческих стипендий, но и принципы их начисления. Академические стипендии, которые будто бы призваны стимулировать студентов к успешному обучению, распределяются не только на основе оценок и результатов научных работ. Имеют значение и общественные и спортивные достижения студентов. Они не могут занимать более 10% рейтингового балла, но вместе с тем могут стать решающими.

Стипендии за достижения не только в обучении назначаются не только в Украине. Например, в США активная работа в студенческой общине также является критерием для получения стипендий или другой финансовой помощи от университета. Общественная деятельность помогает сформировать в университете не только квалифицированного специалиста, но и активного члена сообщества. Для развития украинского гражданского общества введение этого критерия тоже полезно.

Учет спортивных достижений во время назначения стипендий также практикуется за рубежом. С одной стороны, многие университеты предлагают отдельные спортивные стипендии атлетам, которые, имея профессиональные спортивные достижения, желают получить высшее образование. К примеру, Университет Гонконга предлагает спортсменам освобождение от оплаты стоимости обучения, бесплатное проживание в общежитиях, а также возможность иметь другую финансовую поддержку. Однако в других университетах мирового класса спортивные достижения являются дополнительным конкурентным преимуществом для получения академической стипендии. Например, Йельский университет не предлагает отдельных спортивных стипендий, но учитывает достижения в спорте, принимая решение о назначении стипендий за успехи.

Если украинская система высшего образования ставит цель сформировать всесторонне развитых специалистов, то рейтинговые критерии должны включать не только оценки за учебу, но и другие достижения. Перечень, возможно, даже следовало бы расширить. Например, студенты могут также проявлять свои способности в искусстве.

Однако пересмотр системы начисления академических стипендий должен учесть, что высокие достижения возможны лишь при условии честной конкуренции. Действующая система рейтингования такой честности не обеспечивает, ведь большинство соискателей высшего образования не может даже претендовать на академические стипендии. Никаких академических стипендий не получат студенты, которые учатся на контракте. Начисление стипендий лишь бюджетникам является очевидным рудиментом советской системы образования. В СССР не было возможности учиться на контракте за собственные средства, так что понятно, что и стипендии начислялись только бюджетникам. В Украине уже почти три десятилетия студенты имеют возможность учиться на контракте. И исключение студентов-контрактников из рейтингов на получение академической стипендии создает привилегированные условия для бюджетников.

Все правительственные документы решительно настаивают, что и контрактники, и бюджетники могут получать также частные стипендии. За годы независимости в Украине создано несколько частных стипендийных программ, доступных для студентов. Частные ЗВО даже разработали свои внутренние системы поощрения студентов через скидки, стипендии и возможности трудоустройства во время обучения. Однако ни одно негосударственное учреждение в Украине, согласно действующему законодательству, не может дискриминировать граждан в зависимости от того, учатся они на бюджете или контракте. Например, стипендийная программа Zavtra.UA поддерживает талантливых студентов всех ЗВО Украины.

Выигрывает ли Украинское государство от советских подходов к начислению академических стипендий, игнорирующих большинство соискателей высшего образования? Если целью академических стипендий является поддержка студентов, которые показывают наилучшие результаты, то логично поддержать лучших среди всех — и бюджетников, и контрактников. Безусловно, остаются студенты, которым нужна материальная поддержка во время обучения. Им следует обратить внимание на доступные социальные стипендии и материальную помощь.

В общем, любые подходы к начислению стипендий приведут к ожидаемым результатам, лишь при условии достаточного финансирования. Ну что ж, посмотри, какие средства законодатели заложат на студенческие стипендии в 2022 году.

Елизавета Щепетильникова

Консультант по вопросам образования, монитор академических свобод в Украине сети «Scholars at Risk»

Источник